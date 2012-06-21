Україна як гуманітарну допомогу отримала від Республіки Індія партію антивірусних препаратів, які використовують у лікуванні пацієнтів, хворих на COVID-19. Цих медикаментів, за даними Міністерства охорони здоров’я України, вистачить на лікування приблизно 5 тисяч пацієнтів. Пресслужба МОЗ інформує, що препарат містить 75 мг діючої речовини Oseltamivir Phosphate і його внесено в український протокол лікування від коронавірусної хвороби COVID-19.
«Україна дуже вдячна за 50 тисяч капсул антивірусного препарату. Наші лікарні, визначені опорними у боротьбі з COVID-19, дуже зацікавлені в тому, щоб його отримати», — каже заступник міністра охорони здоров’я з питань європейської інтеграції Ігор Іващенко. За словами Посла Республіки Індія в Україні Партха Сатпатхі, в разі потреби може відбутися додаткове постачання цього засобу, адже питання охорони здоров’я — це питання національної безпеки.