Олег ГРОМОВ,
«Урядовий кур’єр»
Україна за програмою співробітництва за кредитною лінією Stand-by від МВФ отримає 5 мільярдів доларів. Цей документ вже затверджено радою директорів інституції, де розписане фінансування терміном на 18 місяців.
Як зазначається у повідомленні МВФ, яке розміщене на сайті Фонду, спершу невідкладно Україні буде надано 2,1 мільярда доларів. Це, на думку керівників міжнародної фінансової установи, буде на 200 мільйонів доларів більше, ніж було обумовлено раніше.
За словами Президента України Володимира Зеленського, завдяки новій програмі фінансування від МВФ, ці гроші стануть в нагоді для того, щоб подолати виклики, спричинені пануванням інфекції COVID-19 у нашій країні. Президент України також вважає, що надання коштів МВФ нашій країні свідчить про те, що ця організація є надійним партнером.
Про це ж саме йдеться й у повідомленні МВФ на офіційному сайті. Так там зазначається, що ці кошти надаються Україні, щоб боротися з економічними проблемами, які було викликано пандемією COVID-19 через підтримку платіжного балансу та державного бюджету.
У свою чергу Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль зазначив, що таке рішення МВФ для нашої країни надає «зелене» світло від цієї організації для вирішення багатьох фінансових питань. Також, за його словами, це підтверджує відповідальність влади перед міжнародними фінансовими партнерами.
Також керівники МВФ вітають великі успіхи України, яких вона досягла протягом останніх п’яти років. Натомість у Фонді вважають, що зараз нашій країні необхідно зробити ще більше кроків та рішучих реформ, щоб забезпечити в Україні стабільне зростання економічних показників.
Як зазначав раніше «Урядовий кур’єр», останньою і практично головною умовою надання нашій країні грошей за кредитною лінією Stand-by, було ухвалення банківського «антиколомойского» закону.