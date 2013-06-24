21 квітня Міністр фінансів Сергій Марченко та Регіональний директор Світового банку у справах Східної Європи (Білорусь, Молдова та Україна) Аруп Банерджі підписали Угоду про надання Україні гранту у розмірі 88,5 млн євро. Про це повідомляє Урядовий портал.

Грантові кошти будуть спрямовані Україні з цільового фонду донорів, в рамках Програми Другої позики на політику розвитку у сфері економічного відновлення для України.

«Ми вдячні нашим міжнародним партнерам, які долучилися до фінансування Цільового фонду. Фінансова підтримка, зокрема через інструменти Світового банку, є надзвичайно важливою в умовах повномасштабного вторгнення РФ. Кошти дозволять Україні посилити фінансування соціально-гуманітарних напрямків і забезпечити макрофінансову стабільність нашої держави. Грантова допомога є пріоритетною для нас, оскільки ми маємо вже сьогодні думати про майбутнє та відбудову країну від катастрофічних руйнувань», - зазначив Сергій Марченко.

Кошти будуть спрямовані до загального фонду Державного бюджету України для забезпечення першочергових соціальних, гуманітарних видатків, видатків на охорону здоров’я, підтримки внутрішньо переміщених осіб тощо.

ДОВІДКА

Цільовий фонд створено Міжнародним банком реконструкції та розвитку і Міжнародною асоціацією розвитку, внески до якого уже надійшли від Данії (близько 20,5 млн євро), Ісландії (близько 0,46 млн євро), Латвії (близько 5,0 млн євро), Литви (близько 5,0 млн євро) та Великої Британії (близько 60,0 млн євро).