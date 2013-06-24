Україна стала першою країною в Європі та другою у світі, яка на державному рівні ухвалила національний стандарт для екоіндустріальних парків. Новий документ закріплює чіткі критерії сталості та систему оцінювання для керуючих компаній індустріальних парків. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

«Україна прийняла національний стандарт щодо екоіндустріальних парків. Цей крок дозволить розвивати нашу переробну промисловість. Статус екоіндустріального парку це індикатор для міжнародних інвесторів, що даний парк відповідає усталеним європейським стандартам, як і вироблена в ньому продукція», — зазначив заступник Міністра економіки Віталій Кіндратів.

Національний стандарт встановлює систему оцінювання за рейтинговою шкалою: «золотий», «срібний» або «бронзовий» рівень відповідності. Оцінюється ефективність управління, сталість процесів і вплив на довкілля.

Стандарт набирає чинності 1 вересня 2025 року, проте його положення вже зараз можуть використовувати ініціатори створення та керуючі компанії індустріальних парків. Рішення про затвердження стандарту було прийнято наказом ДП «УкрНДНЦ» № 95 від 5 червня 2025 року.

Документ був розроблений в рамках проекту міжнародної технічної допомоги «Глобальна програма екоіндустріальних парків в Україні: реалізація на місцевому рівні», що реалізується Організацією Об’єднаних Націй з промислового розвитку (UNIDO) в семи країнах за фінансової підтримки Швейцарії через Державний секретаріат Швейцарії з економічних питань (SECO).

Наступним етапом впровадження екоіндустріальних парків в Україні стане прийняття законопроекту №12117 розробленого народними депутатами Дмитром Кисилевським та Дмитром Наталухою.

Екоіндустріальний парк – це індустріальний кластер, де підприємства обмінюються ресурсами, енергією та відходами. Їхній розвиток є частиною стратегічної трансформації економіки України у межах плану Ukraine Facility. Це включає декарбонізацію, зростання доданої вартості, ефективне використання ресурсів та підвищення конкурентоспроможності української промисловості.