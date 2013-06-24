Запускаємо Дія.AI — першого у світі національного AI-асистента у сфері державних послуг. Він допоможе українцям отримувати послуги просто в чаті на порталі Дія, а також миттєво підбере необхідну послугу під різні життєві ситуації — як-от народження дитини чи відкриття бізнесу. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Дія.AI — це новий рівень взаємодії з державою. Громадянам більше не потрібно шукати інформацію про державні послуги — достатньо запитати в чата. AI-асистент у режимі 24/7 допоможе знайти потрібну послугу, підкаже, як оформити документи та перевірить дані в реєстрах.

Уже зараз у чаті можна отримати довідку про доходи. Згодом доступних послуг ставатиме більше.

Як працює Дія.AI

АІ-асистент підбирає послуги під ваші життєві ситуації. Наприклад: на запит «Мій будинок пошкоджений обстрілом», асистент порадить послугу єВідновлення та розповість, як нею скористатися. Хочете відкрити бізнес — розповість про гранти на власну справу. Запитайте про вашу нерухомість або ФОП — ШІ автоматично отримає потрібну інформацію з реєстрів. Асистент не потребує паспортних даних, банківської чи особистої інформації — все безпечно та конфіденційно.

Як скористатися Дія.AI:

відкрийте портал Дія;

оберіть значок Дія.АІ замість стандартного пошуку та авторизуйтеся;

напишіть свій запит у вікно на стартовій сторінці порталу — наприклад, «хочу перереєструвати авто» чи «дай довідку про доходи»;

отримайте консультацію або послугу.

Наразі AI-асистент працює в режимі відкритого бета-тестування та все ще вчиться. Допоможіть зробити його ефективнішим — ставте запитання, перевіряйте AI-асистента різними запитами і залишайте відгук прямо в чаті. Достатньо поставити лайк / дизлайк та залишити коментар. На основі ваших відгуків команда Дії та WINWIN AI Center of Excellence при Мінцифри навчатиме модель, щоб відповіді AI-асистента були ще кориснішими.

Запуск Дія.AI — ще один крок до побудови найзручнішої цифрової держави у світі. Естонія, Сінгапур, Велика Британія, Франція та Японія вже мають власних AI-помічників. Але саме Україна першою у світі запустила ШІ-асистента національного масштабу, який не просто консультує, а надає готові послуги. Це важливий крок у цифровізації, який робить спілкування з державою простішим для мільйонів українців.

Дія.АІ розроблено за сприяння проекту «Цифровізація для зростання, доброчесності та прозорості» (UK DIGIT), що виконується Фондом Євразія і фінансується UK Dev, та за підтримки швейцарсько-української програми EGAP, що виконується Фондом Східна Європа.