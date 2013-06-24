WINWIN AI Center of Excellence при Міністерстві цифрової трансформації та оператор електронних комунікацій України «Київстар» починають розробку національної великої мовної моделі (LLM). Модель використовуватимуть у цифрових державних і бізнес-продуктах зі штучним інтелектом, щоб зробити сервіси зручнішими для людей та допомогти організаціям працювати ефективніше. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Велика мовна модель — це нейромережа, яка працює за принципом людського мозку й здатна аналізувати та генерувати тексти. Моделі використовують як базу для роботи чатботів, AI-асистентів тощо.

Для чого Україні національна LLM?

На основі мовної моделі держава створюватиме ШІ-продукти — для зручності громадян і покращення внутрішніх процесів. Так, Мінцифри планує запустити AI-асистента в Дії, інструменти для аналізу законодавства, а також сервіси в Мрії для формування індивідуальних освітніх траєкторій для школярів. Усього в роботі WINWIN AI Center of Excellence при Мінцифрі, який займається розробкою AI-рішень для Міністерства, понад 10 продуктів.

Українська LLM даватиме точніші відповіді, ніж глобальні моделі, бо буде додатково натренована (pre-trained) на українських даних. Вона краще розумітиме мовні особливості — діалекти, терміни, контекст — і добре орієнтуватиметься в темах, пов’язаних з українською історією, культурою та суспільним досвідом. Так, модель відповідатиме правильно не лише мовно, а й за змістом.

Національна LLM дає змогу зберігати й обробляти дані всередині країни, що критично важливо для безпеки у сфері оборони, державних установ, медицини та фінансів. Модель забезпечить захист персональних даних і національної безпеки України при інтеграції AI в різні сектори.

«Створення української LLM — важливий крок до лідерства України у сфері ШІ. Ми як держава зможемо створювати зручні AI-сервіси для громадян та зробимо штучний інтелект помічником Уряду. При цьому цей ШІ буде якісним та безпечним для громадян. Так, AI стане частиною оборони, освіти, науки та інших стратегічних сфер. З іншого боку національна LLM дасть змогу бізнесу створювати інноваційні продукти — дешевші, безпечніші й адаптовані до українського контексту. Для реалізації цього амбітного проекту ми об’єднуємо зусилля Мінцифри з Київстаром. Це приклад ефективного партнерства, коли провідний бізнес долучається до створення рішень національного масштабу», — зазначив Віце-прем’єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій Михайло Федоров — Міністр цифрової трансформації.

Мінцифри координуватиме процес розробки моделі та формуватиме технологічну й етичну візію створення LLM. Зокрема, створить усі ключові структури для якісної розробки моделі — координаційний комітет й етичний та технічний борди.

Координаційний комітет відповідатиме за візію і стратегію розробки. До нього увійдуть представники Мінцифри, WINWIN AI Center of Excellence, інших профільних державних інституцій, Київстару, технічного та етичного бордів. Етичний борд відстежуватиме відповідність законодавству та етичність моделі. Технічний борд відповідатиме за архітектуру, тренування моделі на даних тощо. Розробкою моделі займатиметься проектний офіс, сформований компанією Київстар як операційним виконавцем розробки моделі.

Мінцифри забезпечуватиме збір даних для навчання моделі, для чого залучатиме державні та приватні інституції — університети, наукові структури, національні бібліотеки й інтелектуальні фонди. До навчання залучатимуть дані з відкритих джерел українською мовою, зібрані в датасетах. Персональні дані, дані з реєстрів та будь-яку іншу чутливу інформацію для pre-training не використовуватимуть.

Партнерство з Київстаром

Стратегічним партнером держави у створенні національної LLM став Київстар — національний оператор електронних комунікацій. Компанія активно інвестує в нові технології та цифрові сервіси, має глибоку експертизу у сфері ШІ та інтегрує AI-рішення в довгострокову стратегію технологічної трансформації. Київстар поєднує мовні моделі та сучасні RAG-системи (Retrieval Augmented Generation) з реальними бізнес-процесами, сервісною підтримкою та аналізом даних, дотримуючись високих стандартів безпеки й етики.

Київстар має прямий доступ до міжнародного досвіду через материнську компанію VEON, яка вже реалізувала успішні національні AI-проекти. Так, Київстар стане надійним технологічним партнером на старті, допоможе забезпечити швидкий запуск і створити LLM, максимально адаптовану до мови й культури України.

«Участь у створенні національної української LLM — це природний крок для Київстару як технологічного лідера, адже наші стратегічні цілі повністю збігаються з державним баченням розвитку AI-сфери. Разом з Міністерством цифрової трансформації ми хочемо створити відкриту національну екосистему, у якій бізнес, держава та наука спільно розвиватимуть українську AI-інфраструктуру для забезпечення технологічного суверенітету України та підтримки національних цифрових сервісів», — розповів СЕО Київстару Олександр Комаров.

Економічні та фінансові переваги української мовної моделі

Використання українськомовної моделі коштуватиме дешевше для українських користувачів порівняно з англомовними аналогами. Після розробки та тестового періоду модель стане власністю держави. З моменту готовності LLM держава одразу матиме до неї доступ для безоплатного використання.

Поява українськомовної LLM сприятиме появі нових AI-стартапів, залученню міжнародних інвестицій у країну та підвищуватиме ВВП завдяки розробці AI-рішень для різних секторів економіки.

Основа для національної моделі — одне з open-source рішень, без залучення державних коштів. Першу версію моделі планують запустити до грудня 2025 року.

До розробки можуть долучитися лінгвісти, науковці та ML-розробники. Щоб стати частиною проекту, пишіть на пошту ai@thedigital.gov.ua.