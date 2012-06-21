Українська компанія АВК «Скаєтон» розробила модернізовану версію безпілотного літального апарату ACS-3 (Raybird-3), що застосовується ЗСУ для повітряної розвідки. Модернізована модифікація ACS -3M отримала новий японський інжекторний двигун, більш досконале програмне забезпечення і можливість установки додаткового корисного навантаження – малогабаритного радара з синтезованою апертурою.

Новий двигун більш економічні і надійний, ніж його попередник. Завдяки йому, висота польоту збільшилася з 3 тисяч метрів до 4,5 тисячі. Він також має автоматичну корекцію подачі палива, забезпечуючи близько 15% його економії. Літальні апарати з новим двигуном вже були поставлені в Об'єднані Арабські Емірати _ одному із зарубіжних замовників компанії.

Автономний режим польоту – 2,5 тисячі кілометрів, крейсерська швидкість – 120 км/год, тривалість польоту – понад 24 год. Дальність в режимі прямого управління – 240 кілометрі.

Не менш важливе оновлення в модернізованому ACS-3M – це новий «софт». Його ключова перевага – клієнт-серверна архітектура.

Раніше у безпілотника було одне робоче місце, яке взаємодіє з одним літальним апаратом. Тепер до наземної станції управління можна під'єднати будь-яку кількість БПЛА. І, навпаки, до одного дрону можна підключити будь-яку кількість користувачів. При цьому програма здатна розмежовувати їх права. Так, один оператор може лише спостерігати за діями безпілотника, а інший – управляти ним. Як стверджують в компанії «Скаєтон», оновлене програмне забезпечення можуть отримати як нові покупці, так і користувачі попередньої моделі.

За словами розробника, час перебування БПЛА в повітрі залежить від маси і типу корисного навантаження. Так, з фотоапаратом безпілотник зможе літати майже 30 годин, а з камерою цей показник буде залежати від інтенсивності її використання і складе приблизно 20 годин.

Компанія готує модернізований дрон до держвипробувань і прийняття на озброєння Збройних сил України. Потім цю техніку задіють для розвідки на Донбасі.

Як уже повідомляв "Урядовий кур'єр" в Україні розпочалися державні випробування безпілотного авіаційного комплексу (БПАК) «Лелека-100"», призначеного для ведення розвідки. Як повідомляється, безпілотник з 2016 року був допущений до дослідно-військової експлуатації в ЗСУ.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»