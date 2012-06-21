«Спецтехноекспорт» представив нову безпілотну наземну бронемашину «Фантом-2» на міжнародній оборонній виставці AUSA-2017 у Вашингтоні. Ця техніка є продовженням лінійки українських інноваційних «Фантомів» для ведення бойових дій.
Про це повідомляється на сайті ДК "Укроборонпром".
«Український оборонно-промисловий комплекс (ОПК) швидко імплементує досвід гібридної війни та впроваджує у виробництво новітні розробки. Перший «Фантом» був представлений міжнародній спільноті в лютому на IDEX-2017, через півроку наші фахівці розробили наступну його модифікацію, а вже сьогодні «Фантом-2» стає прем'єрним озброєнням на стенді концерну в рамках AUSA-2017», – повідомив директор «Спецтехноекспорту» Павло Барбул.
ДОВІДКА «УК»
Наземний безпілотник «Фантом-2» має колісну формулу 8х8 та протягом 15 хвилин може бути оснащений гусеницями. Запас ходу «Фантому 2» сягає до