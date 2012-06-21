Олег ГРОМОВ,
«Урядовий кур’єр»
У нашій країні не буде поки що платних автомобільних доріг. Про це повідомив керівник Укравтодору Олександр Кубраков.
За його припущенням, про платні дороги можна вести мову лише після того, як відремонтують всі безкоштовні автошляхи. А це може робитися впродовж років.
Проте, за словами Олександра Кубракова, у нашій державі планують розпочати практику стягування плати (спеціального збору) для водіїв іноземних вантажних машин, які перевозять вантажі територією України.
Так, Україна є єдиною державою Європи, де немає толлінгу, при якому такі водії іноземних вантажних автомобілів повинні сплачувати за користування дорогами держави гроші. Натомість глава Укравтодору повідомив, що таку плату не збираються стягувати з вітчизняних вантажних машин.
Нагадаємо, 10 червня було повідомлено, що Укравтодор запускає так звану навігацію на автошляхах: у регіонах встановлюватимуть нові автодорожні знаки, які дадуть змогу водіям набагато краще, ніж зараз, орієнтуватися на дорогах.
За словами пана Кубракова, ця потреба назріла, адже нині «Укравтодор» почав масову реконструкцію автошляхів, і якщо не буде оновлено дорожні знаки, це створить незручності для водіїв. На його думку, нові реконструйовані автодороги за європейськими нормами повинні мати й нові знаки.