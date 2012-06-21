Про це після спроби нападу на українське посольство в Афінах повідомила Громадському речниця МЗС Мар'яна Беца.
«Ми розуміємо, що за чотири роки війни ситуація з безпекою наших дипломатичних установ за кордоном вимагає перегляду умов охорони. Ми будемо посилювати захист для забезпечення належних умов роботи співробітників посольств», – наголосила речниця.
Раніше міністр закордонних справ України Павло Клімкін повідомив про спробу нападу на українське посольство в Афінах, Греція.
Глава МЗС зазначив, що спробу атаки на посольство пляшками з запалювальною сумішшю здійснили проти ночі 20 січня.
Речниця МЗС Беца додала, що нападники закидали подвір'я дипустанови коктейлями Молотова, які не загорілися. Пожежні служби та правоохоронці швидко прибули на місце події. Ніхто зі співробітників посольства не постраждав.
Вона також повідомила, що внаслідок підпалу приватні автомобілі співробітників посольства були суттєво пошкоджені та не підлягають ремонту.
Крім того, за її словами, нападники імовірно були радикалами під впливом Росії, адже інформація про напад спершу з’явилася не у грецьких ЗМІ, а на проросійських сайтах.
Зараз в українське посольство Афінах цілодобово охороняється грецькою стороною.