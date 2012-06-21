Серед пріоритетних тем засідання Ради асоціації Україна — ЄС у Брюсселі (Бельгія) наступного тижня буде участь України в новій ініціативі Європейської комісії — Європейській зеленій угоді, актуалізація Угоди про асоціацію України та Євросоюзу, промисловий безвіз, спрощення митних процедур. Про це віцепрем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Дмитро Кулеба розповів під час заходу «Порядок денний європейської інтеграції: амбіції України на 2020 рік».
Рада асоціації — орган, створений для контролю й моніторингу імплементації Угоди про асоціацію між Україною та ЄС у грудні 2014 року. Вона слугує майданчиком для політичного діалогу Києва і Брюсселя.
«Нині працює новий уряд України, розпочала роботу нова Європейська комісія. Маємо амбіції, і, очевидно, вони є і в Євросоюзу. Тому треба їх синхронізувати. Цей шлях маємо проходити разом. Україна прагне вийти на новий рівень амбіцій у відносинах та інтеграції. Після засідання Ради асоціації стане зрозуміло, наскільки амбітні плани ЄС. Євроінтеграція — безальтернативний шлях нашої держави. Але жодна країна не змогла ні наблизитися, ні інтегруватися в ЄС без системної, масштабної підтримки самого ЄС», — наголосив Дмитро Кулеба.
Україна прагне максимально спростити всі митні процедури з ЄС, сприяти доступу українських виробників на його ринок, інтенсивному руху товарів через митний кордон, інтегруватися в максимальну кількість форматів, які сприятимуть проходженню товарів через митний кордон.
«Така стратегія дасть українській економіці більшу вигоду за коротші терміни, ніж надання пріоритету інтеграції у митний союз з ЄС. Митний союз з ЄС — невід’ємна складова членства в Євросоюзі, яке залишається стратегічною метою України», — цитує слова віцепрем’єра його служба.
Учасники засідання обговорять перебіг політичних реформ, перетворення в галузі верховенства права, безпеки та економічної співпраці. Приділять увагу ситуації на Донбасі та імплементації мінських домовленостей, зокрема гуманітарним питанням. Українські та європейські чиновники ще раз наголосять на невизнанні анексії Криму Росією.
Відділ новин
«Урядового кур’єра»