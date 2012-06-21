Прем’єрміністр Олексій Гончарук наголосив, що для ефективного надрокористування уряд спрощує доступ інвесторів на ринок, ліквідовує тіньові ринки та корупційні схеми. Про це він повідомив під час Українського енергетичного форуму в Києві.
«Ми розробили Інвестиційний атлас надрокористувача, який містить понад 100 привабливих для малого та середнього бізнесу об’єктів. Також цього року уряд запропонує майже 30 тисяч квадратних метрів потенційних нафтогазових ділянок. Уже в першому півріччі запрацює е-кабінет надрокористувача. Скоротиться кількість відмов заявникам, це мінімізує корупційні ризики і прискорить процес погодження та отримання спецдозволів», — зазначив Прем’єр.
Він пообіцяв бізнесу відкритий діалог щодо перегляду «зеленого» тарифу для об’єктів відновлюваної енергетики. «У нас є і проблеми. Наприклад, «зелений» тариф. Пошук рішення триває. Новий уряд, команда Президента, парламент перебуватимуть у діалозі з інвесторами. Що ви точно можете очікувати від української влади, — передбачуваності. Ми налаштовані, щоб спільно шукати рішення навіть у дуже складних ситуаціях, бути дуже відкритими, — сказав Олексій Гончарук і додав: — Ми готові бути відкритими й передбачуваними. Фактично відповідати за свої слова. Ми не прихильники перегляду правил заднім числом. Для нас це неприпустимо, але ми стоїмо на тому, що необхідно шукати рішення, які зроблять зростання ринку, розвиток української енергетики стійким».
Очільник уряду закликав бізнес інвестувати в Україну, зазначивши, що зараз для цього найкращий час. «Україна зараз — прекрасна країна, щоб сюди інвестувати. Тут серйозно змінився бізнес-клімат, у владі на високому рівні чесні, порядні професійні люди», — сказав Прем’єр.