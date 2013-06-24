Енергетична галузь — єдина, для якої строки виконання Плану заходів з імплементації рекомендацій Європейської комісії скорочено. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Зокрема, вже у III кварталі 2025 року Україна має ухвалити законодавство щодо транспозиції Інтеграційного пакета електроенергії (раніше планувалося на І квартал 2026 року). У IV кварталі 2025 року набуде чинності законодавство про стимулювання інвестицій у відновлювані джерела енергії, яке було заплановано лише на III квартал 2026 року.

Про це йшлося під час наради з питань виконання Плану заходів у межах Звіту про прогрес України в рамках Пакета розширення ЄС-2024 під головуванням Віце-прем’єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Тараса Качки.

Заступник Міністра енергетики України Роман Андарак відзначив конструктивну співпрацю з Верховною Радою: «Парламент уже підтримав у першому читанні законопроект про об’єднання ринків, ще три законопроекти погоджені профільним комітетом».

Також він поінформував про підготовку законопроекту щодо посилення гарантій незалежності НКРЕКП, розробленого спільно з регулятором і Секретаріатом Енергетичного співтовариства. Його ухвалення підвищить ефективність роботи регулятора та прозорість прийняття рішень на енергоринках.

Окремо обговорювалися зміни до Митного та Податкового кодексів, Закону «Про альтернативні види палива» для приведення їх у відповідність до директив ЄС, а також створення реєстру установок, що працюють на біопаливі.

Розглянули можливості залучення українських енергокомпаній до програми ЄС Connecting Europe Facility для фінансування ключових транскордонних проектів енергетичної інфраструктури.