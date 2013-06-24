Українська сторона робить все можливе для якомога швидшого відновлення електропостачання Чорнобильської атомної електростанції.

Про це повідомляє Урядовий портал з посиланням на повідомлення Міністра енергетики Германа Галущенка.

Міністр пояснив, що загалом електропостачання на ЧАЕС забезпечується декількома лініями електропередачі. Минулої доби внаслідок обстрілу окупантів було перебито останню ЛЕП 750 кВ, яка постачала електроенергію на атомну станцію. Наразі там працюють резервні потужності – дизельгенератори.

«Україна робить все, щоб якомога швидше відновити електропостачання. Електропостачання необхідне зокрема для охолодження відпрацьованого ядерного палива, що там зберігається», - наголосив Герман Галущенко.

Він повідомив, що українська сторона направила запит окупантам щодо надання коридору для ремонтних бригад і проведення відповідних робіт.

Герман Галущенко подякував всім енергетикам, які продовжують виконувати свої робочі обов’язки в умовах ведення бойових дій.

Особливу подяку і підтримку Міністр висловив персоналу ЧАЕС та ЗАЕС, який перебуває на робочих місцях впродовж багатьох діб в умовах окупації. Він наголосив, що робота енергетиків в умовах постійного фізичного і психологічного тиску з боку окупантів – справжній героїзм.

«Ядерний тероризм – це не тільки, коли ти стріляєш по ядерній станції. Це коли ти так само тиснеш на персонал, помилка якого може коштувати дуже дорого», - підкреслив він.

Герман Галущенко знову звернувся до міжнародної спільноти відреагувати на ситуацію.

«Це важливо для безпеки не тільки України чи Європи, але і всього світу. Військові мають покинути ядерні об’єкти. І ми пропонуємо, щоб відповідні місії ОБСЄ, МАГАТЕ дислокувалися на станціях, щоб забезпечити безпеку тих об’єктів. Але ключове – закрити небо над Україною», - підкреслив очільник Міненерго.