Днями відбулася онлайн-зустріч між першим віце-прем’єр-міністром України – міністром економіки України Юлією Свириденко та міністром інвестицій Королівства Саудівська Аравія Халідом Аль-Фаліхом. Сторони обговорили розвиток інвестиційного співробітництва, співпрацю в енергетиці та сфері охорони здоров’я, участь Саудівської Аравії у Конференції з відновлення України (URC 2025), а також майбутні двосторонні візити.

У зустрічі також взяли участь перший заступник міністра економіки Олексій Соболев, заступник міністра економіки – торговий представник України Тарас Качка, заступник міністра енергетики Микола Колісник, заступник міністра розвитку громад та територій Марина Денисюк, заступник міністра охорони здоров'я Едем Адаманов та інші представники уряду.

«Україна та Саудівська Аравія досягли значного прогресу при підготовці рамки інвестиційного співробітництва, яка відкриє структурований доступ до широкого портфеля проєктів у ключових сферах — інфраструктури, житлового будівництва та енергетики. Нещодавно ухвалений Закон про публічно-приватне партнерство (ППП) створює нові можливості для залучення приватного капіталу, зокрема саудівського, до реалізації публічних проєктів у пріоритетних секторах економіки», — наголосила Юлія Свириденко.

Під час розмови сторони обговорили можливості для посилення діалогу між українськими фондами та фінансовими структурами Саудівської Аравії для налагодження взаємодії та створення спільних інвестиційних механізмів.

Також сторони обговорили співпрацю в енергетичній та медичній сферах. Зокрема, йшлося про розширення співпраці в постачанні скрапленого газу та інших енергоресурсів. Саудівська сторона підтвердила готовність працювати над реалізацією домовленостей у межах підписаного Меморандуму на 300 млн доларів. У сфері охорони говорили про співпрацю в галузях трансплантації та реабілітації.

Ще однією темою для розмови стало залучення Саудівської Аравії до участі у Конференції з відновлення України (URC 2025), яка пройде 10-11 липня в Римі. Халід Аль-Фаліх підтвердив зацікавленість Саудівської Аравії, та зазначив, що делегація високого рівня від його країни планує взяти участь у конференції.

Під час розмови обговорили підготовку візиту урядової делегації та представників українського бізнесу до Саудівської Аравії — домовились про проведення двосторонніх зустрічей на урядовому рівні, інвестиційного круглого столу, а також зустрічей між підприємцями обох країн. Адже понад 50 українських компаній виявили зацікавленість взяти участь у спільному заході для налагодження взаємовигідного партнерства.

Саудівський бізнес також зацікавлений долучитись до інвестиційних проєктів в Україні, зокрема, в портовій та логістичній інфраструктурі, а також розраховує на співпрацю у сферах агропромисловості, будівництва та енергетики. Сторони обговорили можливість організувати візит урядовців Королівства та садівського бізнесу до України.

Джерело: Міністерство економіки