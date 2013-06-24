Україна продовжує досягати суттєвих результатів у секторальній інтеграції з Європейським Союзом. На цьому наголосив Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль під час засідання Кабінету Міністрів 18 червня. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Глава Уряду повідомив, що Європарламент схвалив продовження «транспортного безвізу» для України до кінця 2025 року.

«Таким чином Угода пролонгована вже вчетверте. Українські перевізники і надалі не потребуватимуть спеціальних дозволів», — зазначив Денис Шмигаль.

Крім того, за його словами, Європейська комісія погодила приєднання України до політики ЄС Roam like at Home. Мова йде про можливість для українців не сплачувати за роумінг під час телефонних дзвінків та користування мобільним інтернетом на території 27-ми країн Європейського Союзу.

«Очікуємо, що незабаром Рада ЄС схвалить це рішення і з початку 2026 року Україна стане частиною єдиного європейського комунікаційного простору», — підкреслив Прем’єр-міністр та додав, що досі жодна з країн поза межами Євросоюзу не долучалася до політики Roam like at Home.

«Розглядаємо це як високу оцінку наших євроінтеграційних зусиль», — наголосив Денис Шмигаль.