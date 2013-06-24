В Україні розпочато створення Виплатної агенції — державної інституції, яка адмініструватиме фінансову підтримку аграріїв відповідно до стандартів Європейського Союзу. Про це повідомив Міністр аграрної політики та продовольства Віталій Коваль у своїй авторській колонці для «Інтерфакс-Україна».Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

За словами Міністра, запуск Виплатної агенції є стратегічним кроком для інтеграції України до Спільної аграрної політики (САП) ЄС. Це також ключова умова, яка дозволить фермерам отримувати фінансування з європейських фондів. Зокрема, за інструментами передвступної допомоги, навіть до повноправного членства України в Євросоюзі.

«Створення Виплатної агенції — це інвестиція у аграрне майбутнє України. Це реальний механізм, який дозволить фермерам отримувати стабільну, прозору й адресну підтримку за європейськими правилами», — зазначив Віталій Коваль.

Агенція виконуватиме ключові функції: інформування фермерів, прийом та перевірку заявок, розрахунок сум підтримки, здійснення виплат, а також ведення обліку, моніторинг і контроль використання коштів.

Створення інституції планується шляхом трансформації Українського державного фонду підтримки фермерських господарств. Відповідний законопроект вже прийнято Верховною Радою у першому читанні.

Наразі Міністерство аграрної політики спільно з експертами проекту ЄС IPRSA вже працює над багаторічною програмою підтримки сільського розвитку та підготовкою нормативної бази.

«Ми не просто створюємо нову структуру — ми готуємо аграріїв до роботи за правилами ЄС. Це підвищує їхню конкурентоспроможність і відкриває доступ до масштабної фінансової підтримки», — наголосив Міністр.

Довідково

Виплатна агенція (Paying Agency) — це спеціалізований державний орган, який відповідає за адміністрування та контроль усіх грошових надходжень (державних та донорських) для підтримки сільського господарства. Її створення є обов’язковою вимогою для всіх країн-кандидатів на вступ до Європейського Союзу. Агенція повинна пройти акредитацію Європейської Комісії, яка підтверджує, що її системи контролю та обліку є надійними та захищеними. Це дозволяє країні отримувати доступ до фінансових інструментів ЄС для аграріїв.