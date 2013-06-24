16 червня у Відні Перший віце-прем’єр-міністр – Міністр економіки України Юлія Свириденко та Міністр економіки Австрії Вольфганг Гаттмансдорфер підписали декларацію про поглиблення австрійсько-української економічної співпраці. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Україна та Австрія погодилися тісніше працювати разом: підтримувати бізнес-зв’язки, залучати інвестиції, ділитися досвідом і спільно працювати над економічним відновленням України.

«Ми вдячні Австрії за послідовну фінансову та гуманітарну підтримку, яка з 2022 року сягнула майже 2,9 млрд євро. Також Австрія входить до десяти найбільших інвесторів в Україну: на кінець минулого року обсяг австрійських інвестицій в Україну перевищив $1,3 млрд. Ми хочемо, щоб австрійський бізнес активніше долучався до відбудови України. Сьогодні самодостатність української економіки напряму залежить від залучення приватного капіталу в стратегічні сектори: енергетику, транспорт, АПК, IT, переробну промисловість», — наголосила Юлія Свириденко.

Товарообіг між країнами останні роки зростає. Зараз Австрія посідає 16-те місце серед європейських країн за обсягом торгівлі з Україною. Минулого року товарообіг між країнами становив $1,25 млрд (+9,5%), експорт — $626,9 млн, імпорт — $624,9 млн.

Сторони домовилися про активніше залучення австрійського приватного сектору до участі у відбудові України. Наразі в Україні працюють понад 200 австрійських компаній, їхня роль у відновленні має посилюватись. Також буде створена платформа для обміну інформацією про потреби України, презентацій компаній, B2B-зустрічей та тематичних панелей.

Також Україна підтримує заявку Австрії на членство в Платформі донорів України (UDP) та вітає готовність Австрії виступити країною-господарем майбутніх Конференцій з відновлення України.

За словами Юлії Свириденко, Україна зацікавлена у швидкому запуску механізму «Fast Track» для австрійських компаній — за аналогом з данською моделлю. Завдяки цьому буде спрощено вихід австрійського бізнесу на український ринок.

Окремо говорили й про гуманітарне розмінування. Україна запросила Австрію долучитися до цієї роботи — зокрема, до розчищення лісових територій. Австрійську делегацію також запросили на міжнародну конференцію з розмінування, яка відбудеться у жовтні в Токіо.

Передбачається, що крім Федерального міністерства економіки, енергетики та туризму Австрії до реалізації відповідних ініціатив буде залучено Координатора Уряду Австрії з питань відновлення України, Федеральну економічну палату Австрії (WKÖ) та Федерацію промисловців Австрії (IV). Міністерство економіки України забезпечуватиме взаємодію з відповідними державними установами та бізнес-об’єднаннями.