Україна та Банк розвитку Ради Європи (БРРЄ) підписали Рамкову Угоду про позику обсягом 50 млн євро по проекту «Житлові приміщення для внутрішньо переміщених осіб». За рахунок виділених коштів, українці, що втратили своє житло на окупованих територіях, зможуть отримати пільгове довготермінове кредитування для придбання нового житла на підконтрольних Україні територіях. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

У церемонії підписання взяли участь представниця від України у Адміністративній Раді БРРЄ, заступник Міністра фінансів України Ольга Зикова, Віце-прем’єр-міністр з відновлення України - Міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба, Перший заступник Міністра розвитку громад та територій України Альона Шкрум, заступники Міністра розвитку громад та територій України Марина Денисюк та Наталія Козловська, керуючий Банку розвитку Ради Європи Карло Монтічеллі.

Підписання відбулася у форматі онлайн.

Підписантом від України виступив Віц-епрем’єр-міністр з відновлення України - Міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба, від Банку - Керуючий Банку розвитку Ради Європи Карло Монтічеллі.

Заступник Міністра фінансів України Ольга Зикова подякувала керівництву та команді Банку за співпрацю з Україною, яка допомагає Уряду впроваджувати важливі соціальні проекти.

“Завдяки підтримці Банку розвитку Ради Європи у 2024 році понад 2700 родин внутрішньо переміщених осіб змогли отримати житло. І я вдячна Банку за цей значний внесок у відбудову та відновлення України і гідного життя наших громадян. Сьогоднішнє підписання Рамкової Угоди про позику є продовженням успішної співпраці та підтвердженням спільного прагнення до системної підтримки найбільш вразливих категорій населення. Аби забезпечити житлом українців, які були змушені покинути свої домівки внаслідок війни”, - наголосила Ольга Зикова.

Вона додала, що за рахунок виділених коштів, внутрішньо переміщені особи зможуть отримати пільгове довготермінового кредитування, що дозволить їм придбати житло у безпечних регіонах України.

Очікується, що вже у 2025 році більш ніж 1100 родин отримають змогу скористатися цим механізмом.

Нагадаємо, у 2024 році Україна вже отримала від БРРЄ 100 млн євро через проєкт HOME, який передбачав надання компенсації у вигляді житлових сертифікатів за знищене житло у результаті бойових дій.