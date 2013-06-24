За координації Міністерства енергетики та Посольства Фінляндії в Україні відбулася робоча зустріч між представниками державних компаній «Укренерго», «Укргідроенерго», «Оператор ринку», «Українські розподільні мережі» та керівництвом фінської енергетичної компанії Cactos.

Сторони обговорили перспективи співпраці щодо встановлення систем накопичення електроенергії. Заступник генерального директора Директорату стратегічного планування та європейської інтеграції Міненерго Олег Капелюш наголосив, що розвиток ринку установок зберігання електроенергії відіграє ключову роль у забезпеченні стійкості та стабільності енергетичної системи України в умовах війни.

Представники українських енергетичних компаній висловили зацікавленість у розвитку співпраці з компанією Cactos, яка є лідером у наданні комплексних послуг із розробки, встановлення та обслуговування систем накопичення енергії на батареях.

Сторони обговорили технічні, фінансові та законодавчі можливості для реалізації спільних проєктів.

Представник Міненерго подякував фінському уряду та бізнесу за надійну допомогу українському енергетичному сектору протягом більш ніж трьох років війни й висловив упевненість, що співпраця між українськими та фінськими енергетичними компаніями триватиме.

Джерело: Міністерство енергетики