У І кварталі 2020 року у Тбілісі відбудеться засідання Спільної міжурядової українсько-грузинської комісії з питань економічної співпраці. Про це Президент України Володимир Зеленський і Прем’єр-міністр Грузії Георгі Гахарія домовилися ще минулого тижня в Києві у межах засідання глав урядів держав-членів ГУАМ (Грузія, Україна, Азербайджан, Молдова) — організації за демократію та економічний розвиток.
Під час зустрічі Володимир Зеленський і Георгі Гахарія підтвердили налаштованість на подальший розвиток українсько-грузинського стратегічного партнерства. Було підписано Положення про українсько-грузинську Стратегічну раду високого рівня, яка має стати ключовим механізмом двостороннього діалогу. Співрозмовники обговорили можливості посилення взаємодії двох країн у питаннях європейської та євроатлантичної інтеграції, а також у межах міжнародних організацій, зокрема ООН та Ради Європи.
Як повідомляє Офіс Президента, Володимир Зеленський високо оцінив потенціал розвитку торговельно-економічних відносин між нашими країнами, зазначивши, що Грузія й надалі залишається важливим перспективним ринком для українського експорту. Глава держави акцентував на можливості активізації співпраці в галузі інвестицій.
Зустрівся із Прем’єр-міністром Грузії й очільник українського уряду. Олексій Гончарук і Георгі Гахарія обговорили питання посилення двосторонньої співпраці, зокрема в галузі торгівлі. Глава українського уряду запропонував розпочати активну роботу над розвитком системи вантажних перевезень з використанням прямого міжнародного поромного сполучення, а також лібералізацією залізничних поромних сполучень між портами України та Грузії.
«Проєкт, яким займаємося ми, та який буде рівнозначно цікавий Грузії, — це транспортний коридор Балтійське море — Чорне море — Каспійське море. Розраховуємо на активну участь Грузії в цьому проєкті», — цитує слова Олексія Гончарука департамент комунікацій Секретаріату Кабінету Міністрів.
Під час обговорення інфраструктурних проєктів Прем’єр зауважив, що тривають концесійні конкурси щодо українських морських портів «Ольвія» та «Херсон», і представник Грузії — один з учасників такого конкурсу. Прем’єр підкреслив, що Україна дуже цінує інтерес грузинських громадян і бізнесу до українських проєктів.
Приділили увагу сторони й темі поглиблення інтеграції України, Грузії та Молдови в Європейський Союз. Олексій Гончарук наголосив, що важливо просувати ідею застосування нового поглибленого формату інтеграції для України, Грузії та Молдови.
«Таке поглиблення інтеграції може відбуватися в нещодавно запропонованому форматі «Стратегія тріо 2030». Для цього важливо спільними зусиллями обстоювати позицію, яку виклали в спільній заяві міністри закордонних справ наших країн. Український уряд готовий докладати зусиль для зміцнення співробітництва наших народів та досягнення спільних результатів», — резюмував він.
Учасники ГУАМ переконані, що необхідно розширювати потенціал організації, поліпшувати внутрішню комунікацію й популяризувати об’єднання на тлі позитивного досвіду України та Грузії.
Відділ новин
«Урядового кур’єра»