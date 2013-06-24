ТОВ «Оператор ГТС України» та оператор газотранспортної системи Італії Snam S.p.A під час Конференції з відновлення України (URC 2025) у Римі підписали меморандум про взаєморозуміння.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Міністерство енергетики України.

«Документ передбачає аналіз транспортування зрідженого природного газу (ЗПГ) та трубопровідного газу між Україною та Італією з використанням українських сховищ. Меморандум має на меті створення платформи для обслуговування мережі та дослідницької платформи для транспортування відновлюваних газів, таких як біометан і водень, із врахуванням необхідних регуляторних, технічних та організаційних вимог», - йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, НАК «Нафтогаз України» та глобальна енергетична технологічна компанія Baker Hughes уклали меморандум про стратегічне партнерство для посилення та модернізації енергетичного сектору України.

Джерело: Укрінформ