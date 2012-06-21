Торговельно-економічна співпраця між Україною та Ізраїлем. Значні перспективи для її подальшого розвитку. Необхідність якнайскорішого підписання угоди про вільну торгівлю між двома країнами. Про це під час зустрічі говорили Президент України Петро Порошенко та міністр з питань охорони навколишнього середовища, міністр у справах Єрусалима та спадщини Держави Ізраїль Зеев Елькін.
Президент України відзначив активізацію політичного діалогу з Ізраїлем і висловив сподівання на його подальше продовження. Глава держави обговорив з міністром, який є співголовою ізраїльської частини спільної українсько-ізраїльської комісії з питань торгівлі та економічного співробітництва, підсумки її нещодавнього засідання, яке відбулося в червні.
Петро Порошенко висловив занепокоєння з приводу фактів недопуску українських громадян на територію Ізраїлю, незважаючи на існування безвізового режиму поїздок для громадян обох держав. Він закликав ізраїльську сторону вжити всіх можливих заходів для поліпшення ситуації в цій сфері.
Відділ новин
«Урядового кур’єра»