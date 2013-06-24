Україна та Міжнародний валютний фонд досягли домовленостей на рівні персоналу про нову програму підтримки на 8,2 млрд дол. на чотири роки. Про це повідомила Прем’єр-міністр Юлія Свириденко.

«Тиждень активної роботи місії Міжнародного валютного фонду на чолі з її керівником паном Гевіном Греєм у Києві завершився гарним результатом. Загальний обсяг програми 8,2 мільярда доларів на чотири роки. Ця програма допоможе профінансувати критичні видатки, зберегти макрофінансову стабільність і залучити додаткову зовнішню підтримку, яка для нас критично важлива в наступні роки. Домовленість ще має схвалити рада виконавчих директорів МВФ», — наголосила очільниця уряду.

Юлія Свириденко назвала основні напрями співпраці з МВФ. По-перше, МВФ підтвердив стійкість української економіки. Попри удари по енергетиці та інфраструктурі економіка працює, а Україна демонструє здатність управляти ризиками і зберігати стабільність у найскладніших умовах. По-друге, уряд підготував держбюджет-2026 відповідно до рамки нової програми МВФ — з акцентом на ефективність витрат кожної гривні.

«Розраховуємо на підтримку народних депутатів під час схвалення проєкту держбюджету в цілому», — зазначила Юлія Свириденко.

По-третє, Україна продовжує курс на реформи. Наші пріоритети незмінні: макроекономічна стабільність, боргова стійкість, прозорість і сильні інституції. «Ми готові й надалі впроваджувати політики для боротьби з тіньовою економікою, протидіяти корупції та посилювати управління в державному секторі. Зокрема, тривають перезавантаження корпоративного управління на держпідприємствах і конкурс на посаду керівника митниці», — наголосила Прем’єр-міністр.

Юлія Свириденко висловила вдячність команді Міжнародного валютного фонду за підтримку протягом усіх років повномасштабного вторгнення в цей визначальний для України час.

«Очікуємо на затвердження програми виконавчою радою МВФ», — підкреслила Прем’єр-міністр.

Підтримуючи домовленості з МВФ, міністр фінансів Сергій Марченко зазначив: «Команди МВФ, українського уряду та Національного банку України провели ґрунтовну роботу для досягнення угоди. Я вдячний експертам МВФ за конструктивну співпрацю під час місії. Нова програма забезпечить підтримку макрофінансової стабільності та впровадження реформ для євроінтеграції. Уряд України продовжить реалізацію реформ попри виклики війни у співпраці з партнерами. Програма також сприятиме залученню масштабної зовнішньої підтримки для покриття дефіциту фінансування».

Експерти МВФ наголосили на важливості своєчасного ухвалення бюджету на 2026 рік, який відповідатиме рамкам програми. Вони також відзначили послідовність уряду України в реалізації заходів з мобілізації внутрішніх доходів. Потреба своєчасного масштабного зовнішнього фінансування на пільгових умовах та у грантовій формі зберігається.

У межах нової програми уряд України зобов’язується: зміцнювати політики, які підтримують фіскальну, зовнішню, цінову та фінансову стабільність; підтримувати економічне відновлення з одночасним покращенням управління та зміцненням інституцій задля сприяння довгостроковому зростанню на шляху післявоєнної відбудови України та її євроінтеграції.

Джерела:

Департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату КМУ

Міністерство фінансів