Розвиток стратегічних напрямів співпраці в енергетичній сфері став центральною темою обговорення між українською делегацією та польськими урядовцями. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

У межах робочого візиту до Республіки Польща представники українського енергетичного сектору, зокрема заступник Міністра енергетики Роман Андарак та голова правління НАК «Нафтогаз України» Сергій Корецький, провели зустріч з Міністром державних активів Польщі Войцехом Бальчуном, де обговорили поглиблення двосторонньої взаємодії.

На тлі безпрецедентних викликів, що постали перед енергосистемою України внаслідок російської агресії, співпраця з міжнародними партнерами, зокрема з Польщею, набуває особливого значення. Польща є одним із ключових союзників України у питанні зміцнення енергетичної безпеки та подальшої інтеграції до європейського енергетичного ринку.

Попри складні умови енергосистема України залишається збалансованою, проте ризики енергетичної кризи в умовах воєнного часу потребують додаткових заходів безпеки та координації. Відтак українська делегація подякувала польським колегам за незмінну солідарність та допомогу, що включає постачання необхідного обладнання, сприяння в логістиці та зберіганні стратегічних енергетичних ресурсів.

Особливої уваги заслуговують спільні зусилля урядів та компаній обох країн у розвитку енергетичних і газотранспортних систем. Ці кроки є надзвичайно важливими в умовах припинення постачання російського газу та постійних атак на енергетичну інфраструктуру України.

«Наша співпраця з Польщею вже довела свою ефективність у підвищенні енергетичної стійкості обох країн. Маємо всі підстави зміцнювати це партнерство надалі – через координацію дій та реалізацію взаємовигідних проектів», – зазначив Роман Андарак.

«Ми маємо успішний досвід партнерства з польським концерном ORLEN, зокрема в питанні поставок в Україну американського скрапленого газу. Ми відкриті до поглибленої співпраці та реалізації спільних проектів, що посилюють енергетичну безпеку України та всього східноєвропейського регіону», – зазначив голова правління НАК «Нафтогаз України» Сергій Корецький.

У межах підготовки до опалювального сезону 2025–2026 років українська сторона презентувала план дій із підготовки до ОЗП. Делегації також обговорили можливості координації з польською стороною у залученні додаткових і стратегічних ресурсів.

Сторони приділили особливу увагу проектам співпраці між НАК «Нафтогаз України» та компанією ORLEN S.A.