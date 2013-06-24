Міністр аграрної політики та продовольства України Віталій Коваль та Міністр сільських справ Королівства Швеція Петер Куллгрен підписали меморандум про співробітництво в галузі сільського господарства, рибальства, харчової промисловості та іригації. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

«Нещодавно в Стокгольмі зробили історичний крок – офіційно презентували ініціативу «Купуй українські продукти». А сьогодні в Брюсселі підписав Меморандум про співробітництво в галузі сільського господарства, рибальства, харчової промисловості та іригації з Міністром сільських справ Королівства Швеція Петером Куллгреном», – повідомив Віталій Коваль.

Меморандум діятиме впродовж 3 років з автоматичною пролонгацією ще на 3 роки. Документ відкриває нові можливості для співпраці в аграрній та продовольчій сферах між Україною та Швецією.

Серед ключових напрямів:

Відновлення та реконструкція сільськогосподарських ланцюжків доданої вартості та інфраструктури в Україні через спільні проекти.

Допомога у сприянні комерційним, науковим і технологічним контактам у галузі сільського господарства, рибальства, харчової промисловості та іригації між державними, науково-дослідними установами та іншими організаціями.

Гармонізація законодавства України у сфері сільського господарства та рибальства з вимогами ЄС.

Співпраця на рівні бізнесу та асоціацій в зерновій галузі, садівництві, птахівництві, м'ясних та молочних сферах, рибопереробництві, нішевих культури та іншому.

Співпраця у виробництві та розвитку харчової промисловості.

Передача знань та досвіду у сфері розвитку екологічно чистого та сталого сільського господарства.

«Швеція вкотре доводить, що є надійним другом України. Впевнений, що наше партнерство принесе користь для розвитку аграрної сфери обох країн», – наголосив Віталій Коваль.