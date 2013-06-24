Віце-прем’єр-міністр з відновлення України – Міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба зустрівся із Глобальним директором департаменту з питань міського розвитку, стійкості та земельних ресурсів Світового банку паном Міном Чжаном. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Зустріч проходила у межах місії Світового банку, присвяченої розвитку спільних проектів у сфері житлової політики, зокрема реалізації ініціативи HOPE та запуску нових програм.

Олексій Кулеба подякував партнерам за тривалу та системну підтримку України. Адже сьогодні спільний проект HOPE «Ремонт житла для відновлення прав і можливостей людей» є одним із ключових елементів урядової політики у сфері відновлення житлового фонду.

«HOPE став інструментом, який дозволяє допомагати швидко, прозоро і в масштабах всієї країни. Сьогодні ми говоримо про розширення цього проекту і готуємо нові рішення. Мова йде про нову програму підтримки для внутрішньо переміщених осіб із тимчасово окупованих територій. Вона має дати людям можливість придбати житло замість втраченого на ТОТ. Це про справедливість і про державну відповідальність», – зазначив Олексій Кулеба.

Завдяки цьому проекту вже понад 94 тисячі українських родин отримали компенсації для відновлення пошкодженого житла через механізм єВідновлення. У травні Світовий банк та Мінрозвитку підписали угоду про додаткове фінансування в обсязі 84 млн доларів, що дозволить підтримати ще близько 25 тисяч родин.

Міністерство також розпочало підготовку до нового етапу – капітальної відбудови. У квітні затверджено перелік із 194 багатоквартирних будинків у п’яти територіальних громадах, які будуть відновлюватися в межах проекту HOPE. Для запуску будівельних робіт у першому кварталі 2026 року розглядається питання залучення додаткових 185 млн доларів. Відповідні пропозиції вже передано Світовому банку.

Окремим напрямком розмови стала нова ініціатива Мінрозвитку житлової підтримки для внутрішньо переміщених осіб з тимчасово окупованих територій. Програма передбачає надання житлових ваучерів, які можна буде використати на придбання житла, перший внесок за іпотекою або погашення іпотечного кредиту. Допомога надаватиметься поетапно: спочатку – учасникам бойових дій та родинам загиблих захисників, далі людям з інвалідністю, багатодітним родинам і дітям-сиротам, на завершальному етапі – іншим категоріям ВПО.

Під час зустрічі також обговорено:

- Підготовку до залучення фінансування ЄС: очікується підписання гарантійної угоди між Європейською Комісією та Світовим банком, що дозволить залучити 215 млн євро в межах Інвестиційної рамки Україна–ЄС (UIF) для розширення програми єВідновлення;

- Розвиток цифрової інфраструктури: Україна ініціювала залучення 10 млн доларів США на розвиток містобудівного кадастру – цифрової основи для реалізації ключових програм відновлення, просторового планування та впровадження BIM-технологій.

- Стратегію житлової політики: створено робочу групу, яка вже провела перше установче засідання. Мінрозвитку розраховує на експертну участь Світового банку у розробці цього стратегічного документа.

Разом із паном Міном Чжаном у рамках місії Світового банку в Україну прибули експерти з фінансування, міського розвитку та інфраструктури з Австрії, США, Франції, Грузії та Австралії.

Команду Мінрозвитку представляли перший заступник Міністра розвитку громад та територій Альона Шкрум, а також заступники Міністра розвитку громад та територій Наталія Козловська та Марина Денисюк.

Довідково

Проект HOPE реалізується за підтримки Світового банку (що діє як адміністратор Мультидонорського трастового фонду підтримки, відновлення, відбудови та реформування України) для забезпечення українців компенсацією за пошкоджене житло. Він є частиною системної політики Уряду у сфері житлового відновлення та інтегрований у програму єВідновлення.