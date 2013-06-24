Посилення співпраці та проекти відбудови обговорили Прем’єр-міністр Денис Шмигаль та Президент Світового банку Аджай Банга. Зустріч відбулася в Іспанії на полях Конференції ООН. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

«Від початку повномасштабного вторгнення Світовий банк уже мобілізував понад 77 млрд доларів для допомоги нашій державі», — зазначив Глава Уряду та подякував за підтримку.

Він повідомив, що зараз в Україні впроваджується 18 спільних проектів зі Світовим банком, які охоплюють відновлення транспортної та енергетичної інфраструктури, будівництво житла й укриттів у школах, а також підтримку малого й середнього бізнесу та аграрного сектору.

«Працюємо разом над підготовкою до повоєнного відновлення. Зокрема, йдеться про запуск ефективної системи управління державними інвестпроектами та розробку сценаріїв пришвидшеної економічної інтеграції України в ЄС», — наголосив Денис Шмигаль.