У межах Ukraine Recovery Conference 2025 уряд України підписав з Міжнародним банком реконструкції та розвитку (IBRD) й Міжнародною асоціацією розвитку (IDA) угоду про запуск п’ятирічної програми PREPARE Ukraine загальним обсягом $200 млн. Ініціатива покликана профінансувати підготовку державних та муніципальних проєктів відбудови, щоби ті відповідали вимогам міжнародних інвесторів і могли швидко переходити до реалізації.

Програму впроваджуватиме Агенція з питань державно-приватного партнерства під координацією Мінекономіки. Початковий грант $44,3 млн із Цільового фонду багатьох донорів з підтримки, відновлення, відбудови та реформування України (URTF) буде спрямовано на формування портфеля публічних інвестицій і посилення інституційної спроможності.

«PREPARE Ukraine перетворює донорські гранти на конкретні проєкти – від відбудови мостів і лікарень до запуску нових виробництв, здатних інтегруватися у глобальні ланцюги постачання. Разом зі Світовим банком ми створюємо системну «фабрику підготовки», що мінімізує затримки, підвищує прозорість і відкриває шлях до багатомільярдних інвестицій у найближчі роки», — зазначила перша віцепрем’єр-міністерка України — міністерка економіки Юлія Свириденко.

За результатами переговорів із віцепрезиденткою Світового банку Анною Б’єрде сторони узгодили дорожній план запуску PREPARE Ukraine. Перший транш буде доступний до використання, починаючи з серпня й покриватиме технічну підтримку державних замовників, включаючи розбудову самої Агенції.

«Ініціатива PREPARE Ukraine перетворює донорські кошти на чітко підготовлені інвестиційні проєкти. Агенція ДПП бере на себе функцію єдиного «проєктного конвеєра»: ми збираємо та ранжуємо заявки, готуємо оцінки за стандартами Світового банку, залучаємо міжнародних консультантів і доводимо кожен проєкт до стадії, коли приватний капітал може заходити без зайвих ризиків», — підкреслив Ніко Гачечиладзе, директор Агенції ДПП.

Найближчим часом Світовий банк і Мінекономіки затвердять операційний посібник програми, відкриють фонд підготовки проєктів і почнуть фінансувати технічну підтримку державних замовників.

Джерело: Міністерство економіки