25 вересня Міністерство розвитку громад та територій і Європейська комісія домовилися про продовження угоди про лібералізацію вантажних перевезень на 15 місяців. Тож транспортний безвіз буде чинним щонайменше до березня 2027 року. Це означає, що українські перевізники та перевізники Європейського Союзу і надалі не потребуватимуть спеціальних дозволів для виконання двосторонніх і транзитних перевезень.

Засідання керівного комітету угоди відбулося за участі віцепрем’єр-міністра з відновлення — міністра розвитку громад та територій Олексія Кулеби і заступника міністра Сергія Деркача.

«Стабільне виконання вантажних перевезень між Україною та Євросоюзом — це гарантія економічної стабільності України. Саме дорогами ми здебільшого експортуємо товари з доданою вартістю, що становить вагому частину надходжень до нашого бюджету. Не менш важливо безперешкодно імпортувати вагомі для України вантажі. За час чинності угоди питома вага торгівлі України з ЄС автомобільним транспортом зросла на майже 55%, і це прямий позитивний вплив наших домовленостей на економіку обох сторін. Вдячний нашим партнерам з Європейського Союзу за конструктивний діалог та розуміння того, що Угода вигідна обом сторонам, адже лібералізація забезпечує стійкість двосторонньої торгівлі», — наголосив віцепрем’єр-міністр Олексій Кулеба.

Раніше продовження угоди підтримала більшість країн-членів Європейського Союзу.

Пролонгація угоди не передбачає запровадження оновлених правил її виконання. Як і раніше, перевізники з України та країн ЄС мають дотримуватися норм лібералізації перевезень. Зокрема йдеться про маркування вантажівок, наявність ліцензії та документів на вантаж. У межах продовження угоди про лібералізацію Україна зобов’язалась і надалі впроваджувати регулювання в галузі автомобільного транспорту, що відповідає євроінтеграційним зобов’язанням. До кінця 2026 року Україна має імплементувати ключові положення щодо ділової репутації компаній, використання смарт-тахографів, навчання менеджерів-управителів транспортних компаній. Ідеться про норми закону №4347, ухваленого в березні цього року.

Важливо, що після 1 липня 2026-го нові зареєстровані в Україні вантажні транспортні засоби мають бути обладнані смарт-тахографами, повідомляє Міністерство розвитку громад та територій.