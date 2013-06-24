У середу, 22 травня, Перший віце-прем’єр-міністр України – Міністр економіки України Юлія Свириденко та Комісар ЄС з питань Європейської політики сусідства та переговорів з розширення Олівер Варгеї підписали Рамкову угоду щодо фінансування з боку Європейського Союзу в рамках реалізації Ukraine Facility. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Угода визначає механізми фінансової співпраці між ЄС та Україною, зокрема щодо управління та контролю використання коштів в рамках Ukraine Facility, а також спільних заходів для запобігання корупції. Наступним кроком стане ратифікація документа Верховною Радою, після чого угода набуде чинності.

«Угода визначає практичні параметри фінансової підтримки в рамках Ukraine Facility – це інструкція, за якою здійснюватиметься координація, моніторинг, звітування та багато іншого. Здебільшого вона відображає процедури, які будуть спрямовані на ефективне, прозоре та підзвітне використання фінансових ресурсів, що є необхідною умовою для подальшої європейської інтеграції», - зазначила Юлія Свириденко.

Так, відповідно до Угоди Україна зобов'язується забезпечити високий рівень прозорості та контролю у використанні коштів, наданих Європейським Союзом та захист його фінансових інтересів. Це включає запровадження системи управління та контролю, регулярне звітування, дотримання санкційних вимог ЄС, боротьбу з корупцією.

Угода передбачає тісну взаємодію між органами державної влади України та інституціями ЄС, що також сприятиме європейській інтеграції. Для цього Україна буде активно співпрацювати з Європейською комісією, Європейським бюро боротьби з шахрайством (OLAF) та Європейським судом аудиторів. Зокрема, залучені органи здійснюватимуть обмін інформацією про використання коштів, координуватимуть свої дії щодо впровадження фінансових ініціатив, проводитимуть спільні аудити та перевірки, а також розроблятимуть і впроваджуватимуть заходи для запобігання корупції та шахрайству.

Національний координатор, а саме Міністерство економіки, стане ключовим органом взаємодії з Європейською Комісією та забезпечуватиме ефективне управління та моніторинг використання коштів, наданих Європейським Союзом. Зокрема, Національний координатор відповідатиме за підготовку та подання звітів, а також перевірку виконання кроків Плану України, прийнятого для Ukraine Facility.

Угода також передбачає створення Аудиторської ради, до складу ради увійдуть професійні аудитори, експерти з фінансового контролю, а також антикорупційні експерти. Рада забезпечуватиме ефективний аудит і моніторинг та співпрацюватиме з іншими наглядовими та антикорупційними органами для забезпечення комплексного підходу до контролю за використанням коштів.