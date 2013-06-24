Міністерство економіки України, Міністерство у справах ветеранів України, Національний банк України та представники великого бізнесу підписали Хартію стійкості людського капіталу (HCR) на Ukraine Recovery Conference 2025 11 липня в Римі. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

З боку бізнесу до Хартії долучилися Група Метінвест, ПриватБанк, ДТЕК і «Нафтогаз України». Підписати документ готові ще понад 100 українських компаній.

Хартія є флагманською ініціативою Міністерства економіки України, розробленою у партнерстві з Міністерством у справах ветеранів та Національним банком за підтримки з Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР), Академії Фольке Бернадотта (FBA) та міжнародною консалтинговою компанією Korn Ferry.

«Хартія стійкості людського капіталу — це ключовий крок до відбудови міцного та інклюзивного ринку праці в Україні. Зосереджуючись на людському капіталі, ми прагнемо створити стале економічне майбутнє, яке принесе користь усім українцям», — зазначила Перший віце-прем'єр-міністр України - Міністр економіки України Юлія Свириденко.

Через війну економічне виробництво України впало майже на третину, а безробіття у 2023 році сягнуло 35%. Сьогодні цей показник зменшився до 12%, але попереду — реінтеграція 500 тисяч ветеранів, повернення мільйонів біженців і працевлаштування понад 6 млн переселенців. Хартія створена, щоб допомогти бізнесу впоратися з цими викликами та перетворити людський капітал на рушійну силу відновлення.

«ЄБРР відданий підтримці відновлення України через такі ініціативи, як Хартія HCR, яка підкреслює важливість стійкості робочої сили та інклюзивного зростання», — сказала президент ЄБРР Одiль Рено-Бассо.

Документ закликає роботодавців в Україні до участі у відбудові економіки через підтримку співробітників, зокрема ветеранів і переміщених працівників. Він створений в умовах війни, щоб допомогти бізнесу сформувати нові стандарти управління персоналом — відповідальні, інклюзивні, орієнтовані на людину.

Мета Хартії — дати бізнесу практичні інструменти для збереження та розвитку людського капіталу: від підтримки ветеранів до розвитку навичок, інклюзії та прозорості. Підписанти зобов’язуються інтегрувати принципи Хартії в HR-стратегії, адаптувати робочі процеси до потреб працівників, гармонізувати внутрішні політики та ділитися досвідом. Держава зі свого боку підтримує ці зміни — зокрема у сфері кадрового розвитку та модернізації робочого середовища.

«Людський капітал є фундаментом та головною рушійною силою для економічного відновлення та подальшого розвитку нашої країни, а фінансовий сектор має відігравати ключову роль у підтримці тих, хто цього потребує найбільше. Зокрема, людей, які сьогодні на фронті, людей, які перебувають біля лінії фронту, а також наших ветеранів та ветеранок, які після служби повертаються до активного економічного життя. Саме тому Національний банк приєднався до Хартії та разом із фінансовим сектором послідовно працює над розширенням інклюзивного доступу до фінансових послуг і створенням умов для повноцінної соціально-економічної реінтеграції ветеранів та ветеранок», – наголосив Голова Національного банку Андрій Пишний.

Документ містить дев'ять основних принципів — зокрема, відповідальне лідерство, гнучкість, підтримку ветеранів, безперервне навчання та партнерство з державою. Хартія узгоджена з міжнародними стандартами та є частиною стратегії національної безпеки України.

Хартія зосереджена на п'яти основних напрямах: працевлаштування ветеранів, реінтеграції переміщених осіб, гнучкому управлінні персоналом, сприянні різноманітності та забезпеченні довгострокової стійкості робочої сили.

«Для нас підписання Хартії — це логічний крок, адже в нашому фокусі — впровадження особистого підходу до кожного співробітника. Саме люди стали опорою, завдяки якій Метінвест вистояв у найскладніші часи й продовжує працювати задля відновлення та добробуту України», — відзначив генеральний директор Групи Метінвест Юрій Риженков.

Документ надає бізнесу реальні переваги: допомагає залучати й утримувати сильних працівників, формує репутацію сучасного й відповідального роботодавця, відкритого до змін. Він сприяє інноваціям і адаптивності через розвиток команди та впровадження нових технологій. Турбота про добробут персоналу підвищує мотивацію й ефективність. А ще компанії отримують доступ до корисних HR-інструментів, практик і партнерської підтримки.

«Пріоритетним завданням Хартії є створення спільноти, що об’єднує бізнес довкола людяності та турботи про всі категорії працівників. Поширення найкращих практик дасть змогу підвищити рівень стійкості українських компаній та покращити стандарти праці», — підкреслив голова офісу Korn Ferry в Україні Роман Бондар.

Натомість для працівників Хартія сприятиме створенню справедливих та безпечних умов роботи. Інтегруючи принципи Хартії, роботодавці зобов’язуються забезпечувати підтримку персоналу в складних життєвих ситуаціях, рівний доступ до роботи, навчання і кар’єрного зростання, можливості для розвитку та голос у важливих рішеннях компанії.