До 10 червня має відбутися засідання Ради Міжнародного валютного фонду, на якому буде ухвалено остаточне рішення про надання Україні траншу в 5 мільярдів доларів США.
Про це під час засідання уряду повідомив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль.
Він також розвіяв міфи навколо меморандуму з МВФ, які поширюють прихильники політичних спекуляцій. Зокрема, зауважив, що у меморандумі є чіткі структурні маяки МВФ: прозорість роботи державних банків та державних підприємств, посилення корпоративного управління державних підприємств, посилення і незалежність Антимонопольного комітету, реформа митниці й податкової, збереження принципу «гроші ходять за пацієнтом» в галузі медицини, приведення ціни на газ для населення до ринкового рівня.
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«Урядового кур’єра»