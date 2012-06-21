Якщо ви не громадянин країни, яка відноситься до «червоної зони» або не перебували там останні 14 днів, то, при поверненні в Україну, ви не зобов’язані проходити обов’язкову 14-денну обсервацію. Це правило розповсюджується тільки на тих осіб, які прямують до нашої країни саме із «червоної зони» або перебували там довгий період часу.
Про це під час брифінгу 17 червня повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.
Він також підтвердив, що Президент Володимир Зеленський надав розпорядження профільному віце-прем’єр-міністру та міністру закордонних справ терміново розпочати перемовини щодо передзамовлення вакцини від коронавірусу у американської компанії AstraZeneca. Тож, наразі, за його словами, ця процедура триває.
«Звичайно, для нас дуже важливо, аби Україна була однією з найперших країн, де буде застосовуватися відповідна вакцина, яка пройде усі клінічні випробування до цього», — зазначив міністр.
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