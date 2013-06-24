Попри війну Україна залишається гарантом глобальної продовольчої безпеки. І водночас пропонує нову модель співпраці: не лише постачати зерно, а й створювати нові можливості для партнерів.

Як повідомила Прем’єр­міністр Юлія Свириденко, Україна відкрила перший агрохаб на африканському континенті — в Республіці Гана. У межах ініціативи Президента Володимира Зеленського Food from Ukraine запрацював Центр переробки та розподілу продовольства.

«Агрохаб створив український агробізнес у співпраці з урядом Гани як підсумок домовленостей, досягнутих під час конференції Food from Ukraine у листопаді 2025 року. Це новий формат нашої присутності у світі, коли гуманітарна підтримка поєднується з розвитком партнерства і місцевої економіки», — наголосила Прем’єр­міністр.

Вона зазначила, що українську продукцію поєднуватимуть із місцевою, формуватимуть продовольчі набори та забезпечуватимуть їх розподіл. Наступний етап — розвиток переробки, пакування та порціонування безпосередньо в Гані.

До перших наборів увійшли рис місцевого виробництва та макаронні вироби, виготовлені в Гані з українського борошна. Під час відкриття передали 4000 продуктових наборів найбільш вразливим верствам населення, ганійським вдовам.

«Розглядаємо Гану як важливого партнера в Західній Африці для гуманітарної підтримки та розвитку торгівлі на західному узбережжі африканського континенту. Готові ділитися нашою експертизою, технологіями та досвідом підвищення врожайності, щоб разом посилювати світову продовольчу безпеку», — наголосила Юлія Свириденко, повідомляє Департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату КМУ.

«Попри війну Україна зберігає свою роль у глобальній продовольчій безпеці. І ця ініціатива показує, що сучасна продовольча підтримка може бути значно більшою, ніж просто постачання товарів. Ми пропонуємо нашим партнерам модель співпраці, яка створює основу для стійкого розвитку», — зазначив міністр економіки, довкілля та сільського господарства Олексій Соболев.