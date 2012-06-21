Міністр охорони здоров'я Максим Степанов повідомив, що Україна вийшла з третьої хвилі пандемії коронавірусу.

Про це Степанов заявив у Facebook.

"Нарешті можу констатувати, що ми вийшли з третьої хвилі пандемії. З завтрашнього дня в Україні не залишиться жодного регіону з червоним рівнем епіднебезпеки. Сьогодні відбудеться засідання комісії ТЕБ та НС і вже завтра виведемо Сумську область", - зазначив він.

Міністр наголосив, що третя хвиля забрала найбільше життів проти перших двох. Перші тижні вірус розвивався "шаленими темпами", кінець березня й початок квітня були найпіковішими.

"Усвідомлювали, що нам може не вистачити кисню, щоб забезпечити всю країну. Потужності на Львівському хімічному заводі не витримували та в якийсь момент частина виробничих потужностей зупинилась. Проте за ніч вдалося їх відновити. Ми весь тиждень у цілодобовому режимі розподіляли кисень по медзакладах і не залишили без кисню жодного", - поінформував Степанов.

Він додав, що попри покращення ситуації зараз "надзвичайно важливо" не розслаблятися, а продовжувати дотримуватися протиепідемічних правил на вихідних.