В Україні розпочалися державні випробування безпілотного авіаційного комплексу (БПАК) «Лелека-100"», призначеного для ведення розвідки. Як повідомляється, безпілотник з 2016 року був допущений до дослідно-військової експлуатації в ЗСУ.

Держвипробування безпілотника проводяться фахівцями Державного науково-дослідного інституту випробувань і сертифікації озброєння і військової техніки спільно з представниками компанії-розробника. Особлива увага звертається на дію БПАК «Лелека-100» в умовах дії ППО і РЕБ противника. За підсумками випробувань буде видано висновок про прийняття безпілотника на озброєння ЗСУ.

Згідно із заявою розробника, БПАК «Лелека-100» – український багатофункціональний безпілотний літальний апарат, призначений для ведення повітряної розвідки в умовах складної радіоелектронної обстановки, в режимі навмисної постановки радіоперешкод або блокування систем супутникової навігації. Безпілотник може експлуатуватися в будь-який час доби і при будь-якій погоді.

Маса безпілотника – 5 кг при розмаху крил 1,58 м. Двигун електричний, дозволяє перебувати в повітрі 2 - 2,5 години. Максимальна висота польоту – 1500 метрів, дальність – 100 км, швидкість крейсерська – 70 км / год.

Раніше комплекс БПАК "Лелека-100" отримала на озброєння Прикордонна служба України.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»