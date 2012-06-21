За оцінками Мінсільгоспу США (USDA), в 2017/18 сезоні світовий експорт ячменю скоротиться на 11% за рік ― до 25,6 млн тонн (-3,2 млн тонн в порівнянні з 2016/17) і буде нижче середнього п’ятирічного значення на 2, 3%, пише «Агро-Центр».
Причиною скорочення експорту називають ослаблення закупівель з боку Китаю на тлі зниження внутрішньої ціни кукурудзи. Крім того, очікується скорочення імпорту з боку Саудівської Аравії, у якій є високі перехідні запаси ячменю.
Однак, фактичні темпи світового експорту ячменю за перші чотири місяці поточного сезону на 16% перевищують минулорічні. За розглянутий період Україна очолила список ТОП-експортерів ячменю, незважаючи на більш низький експортний потенціал в поточному сезоні.
Друге місце виборола Росія, збільшивши відвантаження на 76% в порівнянні з обсягами в липні-жовтні 2016/17 сезону, відтіснивши Австралію на третє місце.
Також кращий результат показує ЄС, Канада і Казахстан. Аргентина зібрала найнижчий урожай за останні сім років, що істотно скоротить її експортні можливості.