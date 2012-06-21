Столичний завод «Артем» запустив нову лінію виробництва боєприпасів великого калібру.
Юрій Бірюков, позаштатний радник президента України, сказав, що у нас в країні до початку бойових дій на сході не було виробництва боєприпасів і запуск лінії виробництва боєприпасів на заводі «Артем» дуже важливий.
– Цим було продемонстровано, що технологію самого крупного калібру вже засвоїли. Робити менші калібри – це вже питання часу і кількості станків, працівників та грошей у бюджеті, – сказав Юрій Бірюков. Також він додав, що на розгортання виробництва великого калібру пішло три роки, а перехід на виробництво менших калібрів – це питання місяця.
Наразі запустили у виробництво боєприпасів калібру 152 мм.
«І буде розгортатися виробництво 155 мм. снарядів, це вже НАТО-вський калібр. І буде виробництво 120 мм та 122 мм», – додав Бірюков.