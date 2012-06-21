23-річний український спортсмен Мар'ян Закальницький пройшов дистанцію за 3 години 46 хвилин і 32 секунди, значно випередивши словака Матея Тота і білоруса Дмитра Дзюбина. У цій же дисципліні серед жінок 23-річна українка Аліна Цвілій отримала срібло. Вона встановила новий рекорд України в спортивній ходьбі на 50 км серед жінок – 4:12:44 години.
На сьогоднішній день збірна України посідає шосте місце в медальному заліку чемпіонату Європи з літніх видів спорту. У скарбничці українців – 6 золотих, 10 срібних і 2 бронзові медалі.