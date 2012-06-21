За попередніми підсумками минулого маркетингового року (вересень 2017 р/ липень 2018 р) експорт соняшникової олії становив 4,9 млн тонн проти 5,4 млн тонн роком раніше. При цьому спостерігалося скорочення обсягів відвантажень протягом останніх 4 місяців, повідомляє AgroPortal з посиланням на Украгроконсалт.
Основними напрямками експорту залишаються Індія (45% усього експорту), країни ЄС (26%) і Китай (9%). При цьому Індія, незважаючи на зростання імпортного мита, збільшила закупівлі в порівнянні з минулим сезоном на 21,4%, країни ЄС і Китай, навпаки, скоротили на 17,5% і 13,9%.
Однак Україна втрачає великий ринок збуту соняшникової олії. Так, за підсумками МР Україна експортувала в Єгипет 62,2 тис. т соняшникової олії. Це в 3,3 рази менше, ніж сезоном раніше – 204 тис. т.
«Основними причинами такої ситуації стали загальне зниження споживання та імпорту соняшникової олії Єгиптом у звітному сезоні, зростання власного виробництва та споживання соєвого масла, збільшення закупівель більш привабливого за ціною російського соняшникової олії», – вважає аналітик олійного ринку ІА "АПК-Інформ" Юлія Іваницька.
За останні два сезони Єгипет опустився з 8 на 10 місце в рейтингу країн-імпортерів української сирої соняшникової олії, рафінованої - з 2 на 45.
Нагадаємо, що українська соняшникова олія зайняла 40% внутрішнього ринку Китаю.