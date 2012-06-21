Викиди парникових газів у світі продовжують збурювати світову громадськість до боротьби з цим негативним явищем. Екологічні організації зазначають, що на першому місці за обсягами викидів знаходиться Китай. Завдяки негативній дії його масштабної вугільної промисловості частка цієї країни за такими викидами становить 14,32% від загальних світових.
Друге місце посіла арабська компанія Saudi Arabian Oil (4,5%), на третьому — россійська компанія «Газпром» (3,91%).
Україна також не «відстає» від таких лідерів, хоча і посіла в цьому переліку 40-ве місце (0,49%).
Дослідження The Carbon Majors Report показує, що 100 найбільших компаній світу є джерелом 70% світових викидів парникових газів.
Зазначимо, що найбезпечніших парникових газів, які руйнують озоновий шар атмосфери відносяться метан, оксиди азоту та фреон.
До останнього часу вважалося, що парниковий ефект від метану в 25 разів сильніше, ніж від вуглекислого газу. Однак тепер Міжурядова група експертів зі зміни клімату ООН (IPCC) стверджує, що «парниковий потенціал» метану ще небезпечніше, ніж оцінювалося раніше. Як випливає зі свіжого доповіді IPCC, який цитує Die Welt, в розрахунку на 100 років парникова активність метану в 28 рази сильніше, ніж у вуглекислого газу, а в 20-річній перспективі — в 84 рази.
Парникова активність закису азоту в 298 разів вище, ніж у вуглекислого газу. Крім того, оксиди азоту можуть впливати на озоновий шар в цілому.
Парникова активність фреонів в 1300—8500 разів вище, ніж у вуглекислого газу. Основним джерелом фреону є холодильні установки і аерозолі.