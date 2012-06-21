Олег ГРОМОВ,
«Урядовий кур’єр»
Тисячу днів тому, 25 листопада 2015 року, в Україну зайшли останні кубометри газу, закуплені нами у Газпрому. Після того конкурувати із західними постачальниками Газпром не зміг.
«Потім було декілька веселих тижнів, поки європейські посіпаки Газпрому казали пресі, що їм начебто здалося, що через Україну стало надходити менше газу. Але ні, транзит ішов чітко, як в аптеці. Потім була хвиля з русоЗМІ, що взимку не купувати у Газпрому газ і забезпечувати транзит Україна точно не зможе! Ми змогли. Пам’ятаєте, як Путін під новий рік торжественно рятував Генічеськ, а Генічеськ порадив йому all-inclusive подорож на південь? Так оте шоу було в цьому контексті.
Потім нам розповідали, що, одну зиму ви пролізли, але якщо влітку не закупите у Газпрому, то наступної зими точно не вистачить. Вистачило. У третій рік вже ніхто не питав», — зазначається на сторінці у Фейсбуку «Нафтогазу України»
Там згадується, що цієї зими арбітраж у Стокгольмі постановив, що Газпром мусить продавати нам газ за тією ж ціною, за якою він продається у Німеччині. Але Газпром поки відмовляється виконувати рішення арбітражу.