На сьогодні Україна вже домовилася про підтримку на 10 млрд доларів різними інструментами: кредитами, грантами, допомогою, проєктами. Більше ніж 4,5 млрд доларів ми вже отримали. Про це розповів в інтерв’ю «РБК-Україна» прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Потреби бюджету оцінюються сьогодні на рівні 4,5-5 млрд доларів на місяць. Сюди входить постачання зброї, виплата додаткових збільшених платежів армії, гуманітарна, соціальна підтримка, розмінування.

На травень ми очікуємо наступних 5 млрд доларів. Домовилися особисто з керівницею МВФ Крісталіною Георгієвою, що Фонд допоможе зібрати Україні цю різницю щомісяця.

Крім того, Канада одна з перших ініціювала передати нам частину SDR. Ведемо про це перемовини й з іншими партнерами. Також домовилися, що США в цій різниці у 5 млрд даватимуть 2 млрд щомісяця. У пакеті підтримки для України на 33 млрд, який вони схвалили, понад 8 млрд доларів — це на чотири місяці. Тобто вони щомісяця робитимуть внесок через адміністративний рахунок МВФ на суму понад 2 млрд доларів.