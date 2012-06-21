Україна повністю вибрала основну і додаткову квоти на 2018 рік на поставки пшениці та кукурудзи в Європейський Союз, повідомляє консалтингове агентство "Украгроконсалт".
"У період з 1 до 5 січня Україна повністю вибрала як основні, так і додаткові квоти на експорт пшениці і кукурудзи в країни Євросоюзу в 2018 році", – йдеться на сайті агентства.
Таким чином, квоти на поставки пшениці і кукурудзи вибрані на 100% (1,035 млн тонн і 1,125 млн т відповідно).
Квота на безмитний експорт ячменю станом на 5 січня було вибрано на 2,5% (15,68 тис. тонн із затверджених 615 тис. тонн).
Як повідомлялося, Україна також повністю використовувала основну квоту на безмитну поставку меду з України в ЄС (близько 8 тис. тонн), виноградного і яблучного соку (14 тис. тонн).