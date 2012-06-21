Україна та Європейський Союз мають консолідувати міжнародний тиск на країну-агресора і посилювати політику санкцій, насамперед з метою звільнення українських моряків та військових суден, а також відновлення вільного судноплавства в акваторії Азовського моря. Про це йшлося під час зустрічі Прем’єр-міністра України Володимира Гройсмана з Високим представником ЄС із закордонних справ та безпекової політики Федерікою Могеріні. Перемовини відбулися в рамках робочого візиту Глави Уряду до Королівства Бельгія.
«Ми цінуємо готовність наших партнерів у ЄС підтримати Україну в умовах нової агресії Російської Федерації у Азовському та Чорному морях. Саме тому потрібна консолідація міжнародного тиску та посилення санкцій проти РФ, насамперед з метою звільнення захоплених Росією 24 українських моряків та трьох військових суден, – сказав Володимир Гройсман. – Москва перейшла межу. Реакція ЄС на агресію Росії в Азовському морі має бути комплексною та більш рішучою».
У свою чергу Високий представник ЄС зазначила, що Брюссель підтримуватиме Україну, і недавнє рішення Ради ЄС щодо продовження санкцій – підтвердження цієї позиції.
Під час перемовин сторони також торкнулися ходу проведення реформ в Україні і подальших орієнтирів економічної політики Уряду, а також обговорили низку антикорупційних заходів, передусім щодо повноцінного старту роботи Антикорупційного суду.
За підсумками переговорів Глава Уряду та Високий представник ЄС взяли участь у церемонії підписання низки міжнародних угод.
Підписані, зокрема, Угода між Урядом України та Європейською Комісією про фінансування заходу «Програма підтримки енергоефективності в Україні EE4U-ІІ», Угода між Урядом України та Європейською Комісією про фінансування заходу «Програми технічного співробітництва 2018 року», Угода між Урядом України та Європейською Комісією про фінансування заходу «EU4Skills: кращі навички для сучасної України», Угода між Урядом України та Європейською Комісією про фінансування заходу «Програма розширення контактів між людьми: Дім Європи».
Документи передбачають реалізацію заходів з політики енергозбереження, зміцнення інституційної спроможності українських органів влади, підвищення ефективності реформ у сфері професійно-технічної освіти в Україні, професійний обмін для короткострокового професійного стажування у країнах-членах ЄС.