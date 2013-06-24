Під час зустрічі першого віцепрем’єр-міністра — міністра економіки Юлії Свириденко і міністерської команди з польською делегацією на чолі з міністром розвитку та технологій Республіки Польща Кшиштофом Пашиком ішлося про поглиблення економічної співпраці, кроки, що сприятимуть залученню інвестицій в українську економіку, та участь польського бізнесу у проєктах відновлення України.

Головна тема перемовин — конкретні можливості для інвесторів, які наразі пропонує Україна, а також залучення польського бізнесу до проєктів відновлення.

«Уже понад 3000 польських компаній беруть участь у проєктах відбудови України, а кожен десятий новий бізнес, зареєстрований у Польщі 2024 року, створили громадяни України. Це свідчить про тісні економічні взаємовідносини. Утім, потенціал для поглиблення співпраці залишається надзвичайно великим. Україна зацікавлена в більшому залученні приватного польського бізнесу до роботи з українськими виробниками та в польських інвестиціях у нашу економіку», — наголосила Юлія Свириденко.

Сторони обговорили практичні аспекти залучення інвестицій у межах Ukraine Investment Framework — ключового інструменту ЄС для підтримки проєктів відновлення в Україні. Українська сторона підкреслила ефективність UIF як зрозумілого і доступного інструменту, який дає змогу оперативно впроваджувати реальні проєкти на місцях, залучаючи міжнародні ресурси для розвитку бізнесу.

Польську делегацію ознайомили з поточним станом та можливостями співпраці у пріоритетних секторах, на розвиток яких зосереджені зусилля України. Зокрема, йшлося про співпрацю в галузі енергетики та промисловості.

З огляду на вже наявну активну підтримку польським Банком Господарства Крайового (BGK) українських малих та середніх підприємств Україна запросила Польщу приєднатися до Альянсу МСП та оголосити про це на URC-2025.

За підсумками зустрічі сторони домовилися організувати окремі зустрічі, під час яких польському бізнесу презентують інвестиційні можливості у пріоритетних секторах, а також держпрограми сприяння та підтримки інвестицій, які нині чинні в Україні, повідомляє Мінекономіки.