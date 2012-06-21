Збільшити корабельне угруповання, кількість морської піхоти та артилерії на Азовському напрямку для надійного захисту всіх кордонів і мирної виробничої діяльності в акваторії Азовського моря — такі плани оприлюднив командувач Військово-морських сил Збройних сил України адмірал Ігор Воронченко під час спільного командно-штабного навчання Командування ВМС ЗСУ з іншими військовими формуваннями та правоохоронними органами «Шторм-2018».
Навчання з управління визначеним комплектом військ під час відбиття збройної агресії з морського напрямку проводять для вдосконалення практичних навичок військ і всіх силових структур із захисту узбережжя Чорного та Азовського морів. Важливий елемент — удосконалення роботи командного пункту управління та взаємосумісності родів військ.
А під час зустрічі з українськими дипломатами Президент Петро Порошенко доручив МЗС підготувати пропозиції із забезпечення інтересів нашої держави в акваторії Азовського моря та відсічі зазіханням РФ. «Не збираюся з цим миритися. Переконаний: ситуація, яка складається, категорично неприйнятна, — сказав Президент, повідомивши про доручення підготувати засідання РНБО з цього питання. — Протиправні підступні дії Москви в цьому регіоні не можуть і не будуть залишатися безкарними, і тим більше без адекватної міжнародної реакції. І тут мені потрібна ваша допомога».
Вже згодом під час навчань корабельні й катерні тактичні групи українських ВМС виконали бойові стрільби по морських, повітряних і берегових цілях, провели мінно-загороджувальні та пошуково-рятувальні дії, охорону та оборону пунктів базування. Морські піхотинці висадили морський тактичний десант і провели протидесантні дії у визначених районах.
Залучена від українських ВМС та інших видів ЗСУ авіація, окрім підтримки підрозділів, здійснювала повітряну розвідку, польоти на пошук та знищення об’єктів, відбивала удари засобів повітряного нападу противника. Підрозділи інших військових формувань забезпечили посилення ділянок державного кордону, охорону автомобільних мостів тощо.