Українська делегація бере участь у засіданні 42-ї Асамблеї Міжнародної організації цивільної авіації (ICAO), учасників якої закликала посилити тиск на Росію.

«Через незаконне вторгнення Росії український повітряний простір залишається закритим, адже щоденні ракетні та дронові атаки становлять пряму загрозу для життя пасажирів і безпеки міжнародних перевезень. Більше того, агресор постійно руйнує авіаційну інфраструктуру та ставить під загрозу безпеку міжнародних польотів. Саме тому ми закликаємо країни-члени ICAO посилювати тиск на Росію, адже лише так можна змусити РФ припинити підривати глобальну авіаційну безпеку та зупинити війну», – заявив заступник міністра розвитку громад та територій Сергій Деркач, який очолив українську делегацію на Асамблеї.

Робота 42-ї Асамблеї Міжнародної організації цивільної авіації розпочалася 23 вересня у Монреалі (Канада). Це найвищий орган організації, що збирається раз на три роки та визначає глобальну політику у розвитку цивільної авіації на наступний період.

Асамблея триватиме до 3 жовтня. Рішення, ухвалені під час сесії, стануть орієнтиром для Ради ІCАО, інших органів організації та всіх держав-учасниць у подальшій роботі. Зокрема, протягом найближчих двох тижнів Асамблея розглядатиме низку порушень з боку РФ, таких як незаконна «подвійна» реєстрація літаків, орендованих у міжнародних компаній, експлуатація повітряних суден без дійсних сертифікатів льотної придатності, видача Росією несанкціонованих сертифікатів.

Щодо РФ досі застосовується статус «суттєве занепокоєння щодо безпеки» (Significant Safety Concern). Рада ІСАО констатувала відсутність будь-яких дій з боку Росії для усунення цих порушень і рекомендує залишити чинною відповідну резолюцію Асамблеї.

Джерело: Укрінформ