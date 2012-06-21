За повідомленнями ЗМІ, Україна прагне придбати ще одну партію ударних безпілотників з Туреччини. Ця тема обговорювалася в ході офіційного візиту міністра оборони Туреччини до Києва.
У повідомленні агентства Anadolu (AA), опублікованому в неділю, міністр національної оборони України Андрій Таран озвучив намір країни купувати безпілотники турецького виробництва на зустрічі з турецьким колегою Хулуси АКАР в п'ятницю.
В ході зустрічі міністри оборони також обговорили двосторонні відносини та регіональні події, а також майбутню співпрацю в морських і повітряних проєктах.
У 2019 Україна купила шість розвідувальних і ударних безпілотників турецького виробництва для своєї армії за невідому суму.
У рамках угоди безпілотні літальні апарати Bayraktar TB2, вироблені турецькою фірмою Baykar, будуть доставлені української армії протягом року, і будуть включені три наземних пункту управління.
TB2 може пролетіти до 6850 кілометрів (4256 миль) протягом більше 24 годин з максимальним корисним навантаженням 55 кілограмів (121 фунт), згідно з веб-сайту компанії.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»